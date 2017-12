Boeing

(Teleborsa) - Il gigante aeronautico americanoè in trattative per una potenziale acquisizione della brasiliana Embraer, terzo maggiore produttore mondiale di aeromobili per il trasporto passeggeri.Lo hanno annunciato le due società confermando l'indiscrezione stampa anticipata dal Financial Times. Se dovesse perfezionarsi, tale mossa consoliderebbe un duopolio globale nel settore dei jet per passeggeri.