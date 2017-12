Catalogna, schiaffo a Rajoy: vincono gli indipendentisti

(Teleborsa) - La Catalogna continua a sognare l'indipendenza da Madrid. L'esito del voto per il rinnovo del Parlamento di Barcellona non lascia dubbi. I partiti del fronte secessionista -del vicepresidentein carcere a Madrid,del Presidentin esilio a Bruxelles e la sinistra estrema- hanno conquistato la maggioranza, aggiudicandosi 70 seggi sui 135.Da segnalare anche il successo di Ciudadanos, il movimento nato per contrastare le spinte secessioniste in Catalogna, che diventa il partito più votato.Durissima sconfitta per il premier spagnolo: Ciudadanos si è aggiudicato 37 seggi, i Popolari 3 e i Socialisti 17.. Hanno partecipato l'82% dei 5,5 milioni di catalani con diritto di voto.