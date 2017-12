Clabo ottiene finanziamento da 3 milioni

Clabo

(Teleborsa) -ha sottoscritto con il fondo HI CrescItalia PMI Fund, gestito da Hedge Invest SGR, con la consulenza di CrescItalia Holding Srl, due contratti di finanziamento per complessivi Euro 3 milioni che verranno erogati entro il 28 dicembre.Il Finanziamento rientra nella tipologia senior e unsecured, in quanto non garantito dalla Società, ma dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale attraverso il Fondo di Garanzia.. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre a partire dal 31 marzo 2018 e fino alla data di scadenza finale. Il periodo di rimborso concordato è pari a 5 anni. Il metodo di rimborso adottato sarà di tipo “amortizing” con 12 mesi di pre-ammortamento.Sarà consentito alla Società il rimborso volontario anticipato previo pagamento di una penale pari al 1% dell’importo originario a partire dalla data di pagamento immediatamente successiva alla fine del terzo anno dalla data di erogazione.