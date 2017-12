Dal CIPE 5 miliardi per l'Alta velocità

(Teleborsa) - Sono stati approvati dal CIPE, presieduto dal, diversi provvedimenti proposti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, relativi a programmazioni di risorse o via libera a progetti.Via libera a circa 5 miliardi per opere ad Alta velocità.Tra le misure principali, per il, i 60 milioni del progetto condiviso on il territorio, l’avvio dei lavori per il, con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa di 1.508 milioni di euro e delcon la relativa assegnazione delle risorse finanziarie per 833 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” 2017 e 2018.In tema di Alta Velocità approvato, inoltre, il progetto definitivo dellalimitatamente al 1° Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) con limite di spesa di 2.713 milioni di euro.È stato inoltre approvato, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture, relativo alla Programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione. Gli interventi sono stati individuati dopo un percorso di confronto e condivisione con le Regioni e con i Concessionari delle reti di infrastrutture stradali e ferroviarie coordinato dal MIT. Sono previsti interventi e programmi per la logistica e i trasporti per 5.461,51 milioni di euro.