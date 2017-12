Enertronica completa collocamento prestito convertibile con 16 milioni raccolti

Enertronica

(Teleborsa) -ha annunciato che ilin azioni Enertronica denominato "Enertronica 2017-2022" si è concluso in data odierna, grazie alla collaborazione conIl collocamento ha visto la, di cui 12 obbligazioni, per un valore di 64.800 Euro, sono state sottoscritte mediante presentazione in conversione, per pari valore, delle obbligazioni "Enertronica 5% 2016-2018" emesse dalla Società` e ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Pertanto, il collocamento si è concluso con laSi segnala, inoltre, che risulteranno in circolazione 1005 obbligazioni “Enertronica 5% 2016 - 2018”, per un valore complessivo pari a 5.427.000.Enertronica è stata assistita da Banca Finnat Euramerica in qualità di Responsabile del Collocamento e da Envent Capital Markets in qualità di arranger e collocatore. Advance Sim ha agito quale Financial Advisor mentre l’assistenza legale è stata affidata allo studio Nctm.