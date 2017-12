Eni sigla accordo per trasferimento diritti Isatay in Kazakistan

(Teleborsa) -. L'accordo è stato siglato ieri fra il Ministero dell’Energia della Repubblica del Kazakhstan, Eni e KazMunaiGas (KMG), per il trasferimento ad Eni delper la ricerca e la produzione di idrocarburi del blocco Isatay, situato nel Mar Caspio.Il blocco si stima abbia un, geologicamente poco complesse e tecnicamente sviluppabili in, formata da Eni (50%) e KazMunaiGas (50%). La firma della transazione sancisce l’inizio delle operazioni della nuova Joint Company, nella quale Eni potrà fare leva sulle sue tecnologie proprietarie, la sua leadership nell'esplorazione e la consolidata esperienza in aree sfidanti dal punto di vista tecnico e ambientale come quella del bacino del Caspio.Questo accordo amplia ulteriormente il perimetro delle attività di Eni in Kazakhstan e rafforza l’alleanza strategica con il partner KazMunaiGas. In Kazakhstan Eni è co-operatore del giacimento di Karachaganak con il 29,25%, ed equity partner in vari progetti nel Mar Caspio settentrionale, incluso il giacimento giant di Kashagan con una quota del 16,81%.