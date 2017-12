Euro sotto pressione dopo voto Catalogna

(Teleborsa) - Si muove con debolezza l'euro nei confronti delle principali valute, messo sotto pressione dall'esito del voto in Catalogna - Erc del vicepresidente Oriol Junqueras in carcere a Madrid, JxCat del President Carles Puigdemont in esilio a Bruxelles e la sinistra estrema Cup -, aggiudicandosi 70 seggi sui 135.Da segnalare anche il successo di Ciudadanos, il movimento nato per contrastare le spinte secessioniste in Catalogna, che diventa il partito più votato.: Ciudadanos si è aggiudicato 37 seggi, i Popolari 3 e i Socialisti 17.: hanno partecipato l'82% dei 5,5 milioni di catalani con diritto di voto.Nel pomeriggio, l'euro continua ad arretrare contro lo yen e scambia a 13,433. Il cable eur/usd vale 1,185.In giornata sono intervenuti sia dal leader indipendentista Carles Puigdemont, sia il premier spagnolo Mariano Rajoy, con toni apparentemente distensivi che lasciano presagire l'apertura al dialogo piuttosto che allo scontro. ". E' giunto il momento di fare politica vera,e ha dimostrato che" - ha detto Puigdemont - aggiungendo: "", per iniziare un nuovo percorso".Dal canto suo,con il governo che sarà formato in Catalogna dopo le elezioni, sempre "nel rispetto della legge". Le elezioni "richiedono un nuovo inizio. Si è aperta una finestra di opportunità,".