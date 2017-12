Landi Renzo sigla l'accordo con i sindacati: meno esuberi e investimenti in R&S

Landi Renzo

(Teleborsa) -, raggiungendo un accordo di massima sulle: sarannocomplessivi, non 79 come pianificato inizialmente, eLa società, dopo trattative serrate e benad oltranza, ha siglato presso la sede di Unindustria di Reggio Emilia, l'ipotesi disulla sorte delle unità produttivedi Reggio Emilia in via di aggregazione.Va ricordato che il piano industriale 2018-2022 prevedeva la fusione fra i due stabilimenti Aeb e Landi, la chiusura del polo logistico e 79 esuberi, ora ridotti appunto a 53."Siamo giunti a questo risultato grazie alla lotta dei lavoratori e ad una intensa trattativa che ha visto le parti incontrarsi anche presso il Ministero dello sviluppo economico", annunciano i sindacati confederali, spiegando chee ne viene garantito il mantenimento per tutta la durata del piano industriale con il. Viene inoltre aperta dall'azienda una, attuata esclusivamenteche raggiungono le, per un massimo diche potranno aderire".La nuova, di cui circa 18,2 milioni per lo sviluppo del portafoglio prodotti (9,4 milioni nel 2018, 8,8 milioni nel 2019). Il, che rappresenta il primo equipaggiamento montato dalle case produttrici automobilistiche,, dedicati principalmente allo sviluppo dell’offerta prodotti per il mercato del settore trasporto medio e pesante.Inoltre, sono previsti(1,5 milioni), nel, cioè l’area del secondo equipaggiamento e della conversione, per 1 milione, e in, lo stabilimento di Bologna, per cinquecento mila euro.