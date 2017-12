Manovra, il governo ottiene la fiducia alla Camera

(Teleborsa) - Si sta per concludere il passaggio della Manovra alla Camera. Ieri, 21 dicembre, il governo ha incassato la fiducia sulla legge di bilancio, con 296 voti favorevoli e 160 contrari.Prevista per oggi la votazione finale, intorno alle 12.30. Dopo il via libera dell'aula di Montecitorio il testo passerà all'esame del Senato in terza lettura, dove dovrebbe passare senza modifiche. Il via libera definitivo alla Manovra dovrebbe arrivare domani 23 dicembre, in mattinata, sempre con il voto di fiducia.Tra le novità principali di quello che sarà l'ultimo atto della legislatura prima delle elezioni politiche, l' estensione dell'APE sociale anche alle quattro nuove categorie di lavoratori gravosi ed il bonus bebè per i bambini nati o adottati nel 2018, che sarà pieno ma verrà erogato solo per il primo anno di età e non più per 36 mesi.