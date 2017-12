Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street, dopo l'approvazione della riforma fiscale, con l'attenzione degli investitori rivolta ai tanti dati macro. Tra cui il reddito e la spese delle famiglie , gli ordini di beni durevoli , la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan e la vendita di case nuove Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,23%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.680,36 punti. In lieve ribasso il(-0,23%), come l'S&P 100 (-0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,51%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+0,65%),(+0,64%),(+0,59%) e(+0,59%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+3,34%),(+3,14%),(+2,00%) e(+1,42%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.