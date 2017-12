Piazza Affari e le altre borse europee accentuano il calo. La peggiore resta Madrid

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I mercati oggi sono stati sorpresi negativamente dalla vittoria dei separatisti in Spagna , che sta zavorrando la, la peggiore con una perdita dell'1,25%.Volumi bassi per questa seduta prefestiva, che dà spazio a realizzi, pressoché scontati in vista del lungo ponte natalizio. Sul fronte macro, il PIL della Francia ha sorpreso positivamente mentre quello del Regno Unito viene confermato in crescita Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,185. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.268,4 dollari l'oncia.Invariato lo, che si posiziona a 151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,92%.tentenna, che cede lo 0,28%, più stabile, che resta incollata sui livelli della vigilia, debole, che registra una flessione dello 0,50%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,40%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,62%),(+1,07%) e(+0,52%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,12%),(-0,76%) e(-0,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,70%),(+1,39%),(+0,60%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,17%.scende dell'1,02%.del FTSE MidCap,(+4,32%),(+4,00%), che ha annunciato l'estensione della partnership con Poste