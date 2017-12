Piazza Affari sottotono con le altre borse europee. A Madrid torna la paura

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che vengono anche condizionate dalle nuove incertezze politiche, laddove la vittoria dei separatisti in Spagna rilancia lo spettro disgregazione europea. Madrid è la peggiore con una perdita dell'1,38%, mentre mostra no cali marginali le altre piazze di Eurolandia.In una seduta prefestiva, i volumi bassi potrebbero amplificare la tendenza ai realizzi, pressoché scontati in vista del lungo ponte natalizio. Giornata ricca di spunti sul fronte macroeconomico, dove il PIL della Francia ha sorpreso positivamente mentre si attende quello del Regno Unito.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.Aumenta di poco lo, che si porta a 152 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,93%.fiacca, che segna un -0,06%, stabile, che riporta un +0,03% sui livelli della vigilia, mentrelima lo 0,08%., che scambia con un calo dello 0,19% sulA Piazza Affari, fra i peggiori si segnalano(-0,76%),(-0,73%) e(-0,66%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,73%.Le più forti vendite su, che apre le contrattazioni a -1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97% dopo l'exploit della vigilia.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tra i(+1,60%), dopo il rafforzamento della partnership con(+0,47%).