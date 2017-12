Prysmian, nuova commessa per cavi sottomarini nelle Filippine

Prysmian

(Teleborsa) -assegnata dall’operatore della rete elettrica filippina(National Grid Corporation of the Philippines) e relativa a progettazione, fornitura, installazione e collaudo ditra le isole Cebu e Negros nelleIl progetto rientra in un più ampio piano di sviluppo avviato da NGCP e volto a collegare tra loro le isole Cebu, Negros e Panay e a consolidare l'intera rete di trasmissione dell’energia elettrica delle Filippine. Il collegamento in cavo sottomarino svolgerà un ruolo essenziale nell'ambito del piano.“Questo nuovo progetto consolida il nostro ruolo di leader indiscusso nell’industria dei sistemi in cavo sottomarino e la nostra affidabilità e dedizione nella realizzazione di complessi progetti chiavi-in-mano”, ha dichiarato Massimo Battaini, Senior Vice President Energy Projects di Prysmian Group.Il collegamento in cavo per il CNP-3 comprende sei cavi sottomarini unipolari ad alta tensione in corrente alternata HVAC (High Voltage Alternating Current) a 230 kV, con isolamento XLPE e a doppia armatura metallica, e due distinti collegamenti con cavo in fibra ottica da installarsi lungo i 30 km della tratta sottomarina.Il progetto CNP-3 è una dorsale per l’interconnessione delle Filippine con una potenza di 400 MW per ciascun circuito del collegamento tra Talavera CTS (Cebu) e Calatrava CTS (Negros).I cavi saranno prodotti nel centro d'eccellenza del Gruppo per i cavi sottomarini di Arco Felice (NA) e il completamento del progetto è previsto nella prima metà del 2019.