SACBO, con i tappi di bottiglia aiuti alla Croce Rossa

(Teleborsa) -, società di gestione dell'aeroporto di: la raccolta dei tappi in plastica delle bottiglie.Il progetto di raccolta sviluppato dal, appartenente al Distretto Rotaract 2042 - Lombardia Nord,. Oltre alle numerose attività di volontariato in corso, ilvuole avviare un nuovo progetto per una ricaduta sul territorio locale.Il Consiglio del Comitatoda tempo promuove la raccolta di tappi di bottiglia per contribuire a fare fronte alle necessità della Croce Rossa bergamasca.L'idea innovativa è di raccogliere i tappi ai varchi del controllo di sicurezza dell’aeroporto di Milano – Bergamo, da cui partono circa 15.000 viaggiatori al giorno.I tappi raccolti grazie alla sensibilità dei viaggiatori verranno poi consegnati all'Ufficio Territoriale di Trescore Balneario della