Saipem, lodo Progetto LPG a favore di Sonatrach

Saipem

(Teleborsa) -annuncia che ile con il pagamento di un indennizzo per la società petrolifera italiana, che smentisce nuovamente la sua responsabilità e studia nuove azioni.Il- International Court of Arbitration, in relazione al contenzioso in essere dal marzo 2014 tra Saipem e Sonatrach relativo alla costruzione dellprevisto da un contratto del novembre 2008, ha- con decisione presa a maggioranza - una domanda riconvenzionale di Sonatrach a titolo diper perdita di produzione dell’importo complessivo, comprensivo di interessi, di circasulla base di una asserita colpa grave che Saipem ritiene invece non sia ravvisabile.. Frattanto, la decisione del collegio arbitrale di accogliere la domanda riconvenzionale determinerà, salvo esito positivo delle azioni che Saipem si riserva di intraprendere al riguardo, la rilevazione