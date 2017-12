Saras annuncia private placement di bond da 200 mln di euro

Saras

(Teleborsa) -annuncia un private placement di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 200 milioni di euro.La società ha richiesto l'ammissione alle contrattazioni dei titoli obbligazionari presso il sistema multilaterale di negoziazione austriaco, Third Market, del Wiener Börse AG., pur in presenza di una posizione finanziaria netta positiva, a sostegno del piano di investimenti che prevede interventi volti al miglioramento della configurazione del sito, iniziative dedicate all'affidabilità ed all'efficienza energetica, nonché un importante progetto di digitalizzazione nell’ambito dell’Industry 4.0. L’operazione consentirà di estendere la durata media dell’indebitamento lordo mantenendone sostanzialmente invariato il costo.(Gruppo) e(Gruppo) hanno agito in qualità di joint lead manager del private placement.hanno agito quali consulenti legali, rispettivamente, d