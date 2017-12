Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 24.754,06 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.683,34 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(0%), come l'S&P 100 (-0,1%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Tra i(+0,72%),(+0,70%),(+0,69%) e(+0,56%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Piatta, che tiene la parità.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,34%.Altra i, si posizionano(+4,10%),(+3,20%),(+1,99%) e(+1,90%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,84%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,15%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,44%.