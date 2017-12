Borse europee e Piazza Affari toniche al rientro dalle festività natalizie

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Petrolifero

Materie prime

Telecomunicazioni

Tecnologico

Chimico

Saipem

Banco BPM

Tenaris

ENI

STMicroelectronics

(Teleborsa) -che danno il via alla settimana natalizia con cauti guadagni, anche se questa ottava ridotta a livello temporale sarà sicuramente caratterizzata da scambi modesti, prima del nuovo stop per il Capodanno.Pochi spunti all'orizzonte, anche sul fronte macro, mentre. Il Light Sweet Crude Oil stamattina dà luogo a qualche realizzi (-0,2%) dopo l'exploit di Santo Stefano.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. L'è sostanzialmente stabile su 1.284,7 dollari l'oncia.Lieve peggioramento dello, che sale a 150 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,91%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%, seduta senza buona per, che riflette un aumento dello 0,27%, avanti, che mostra un progresso dello 0,40%., con ilche sale dello 0,33% a 22.282 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,21%),(+1,19%) e(+0,90%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,44%) e(-1,16%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,17% in scia al rialzo del greggio Svettache segna un importante progresso del 2,44%, dopo che l'Ad Castagna ha escluso una ricapitalizzazione nel 2018.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,12%.Buona performance per, che cresce dell'1,07%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -1,78% sulla scia delle notizie che parlando di vendite fiacche per gli iPhone.