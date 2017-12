FNM acquista quote di Azienda Trasporti Verona e società La Linea

FNM

(Teleborsa) - Il Gruppo, attivo nel settore della mobilità in Lombardia, ha perfezionato il contratto diIl contratto di compravendita fa seguito all'annuncio, svolge la propria attività in Veneto nel settore del trasporto pubblico locale su gomma e del noleggio autobus con conducente.Questo contratto fa seguito all'Accordo quadro siglato in data 28 novembre che disciplina, inter alia, l’acquisto da parte di FNM, con efficacia al 1° gennaio 2018 di una partecipazione di controllo del 51% di La Linea per un corrispettivo di 5,6 milioni di euro.