Giornata cauta per Milano e per i listini europei

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia e con Wall Street.Gli scambi sono ridotti per l'assenza di molti operatori dalle sale per i festeggiamenti a cavallo tra Natale e Capodanno.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. L'sale dello 0,29%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 59,51 dollari per barile, in calo dello 0,77% dopo l'exploit di ieri a seguito dell' incidente in Libia Lopeggiora, toccando i 152 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,90%.piatta, resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,37%, senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,44 miliardi di euro, in deciso ribasso (-25,74%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,94 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 167.267, rispetto ai precedenti 207.524 ed i volumi scambiati sono passati da 1,84 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 2,12 miliardi.Tra i 224 titoli trattati, 127 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 86 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 11 titoli.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,87%),(+1,17%) e(+1,06%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,99%),(-0,70%) e(-0,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,65%) in scia al caro greggio,(+2,44%) dopo le rassicuranti indicazioni dell' Ad Castagna (+1,71%) e(+1,46%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -1,03%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,43%),(+3,83%),(+3,25%) e(+3,11%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -1,42%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Sull'intero listino precipita-6,82%, dopo la conclusione dell'aumento di capitale