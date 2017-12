Industria, Galassi: le imprese stanno investendo per crescere

(Teleborsa) - Finalmente dopo 10 anni di crisi – e uno sterminio di imprese, che solo una guerra avrebbe potuto causare – le PMI stanno rialzando la testa, pensando di nuovo allo sviluppo e non solo alla tenuta dell’occupazione e alla difesa di quanto costruito con sacrificio. A dichiararlo, presidente A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, ricordando che è l’uomo che guida lo sviluppo, con le sue idee e con le innovazioni, e che la tecnologia è, solo, uno strumento utile a disposizione.Gli imprenditori, ottimisti nel DNA, ci credono sempre. Nella fotografia scattata dall'Associazione si vedono più richieste di piani di welfare, un crescente aumento di investimenti in macchinari e attrezzature, anche spinti dai numerosi strumenti di finanza agevolata o dall'industria 4.0. I dati nazionali lo confermano con un aumento del 9,1% della domanda per macchinari e impianti trainati dagli incentivi 4.0., in particolare dall' iperammortamento . Un dato simile non si vedeva dagli anni novanta!Molte le richieste di ricerca di profili professionali. Ma, che tipo di professionalità cerca il manifatturiero? Il 15% operai specializzati e periti meccanici, per il 10% periti elettrotecnici e tecnici informatici, competenze sul 4.0. per il 9%, periti chimici il 5%. Forte attenzione al personale qualificato con lauree scientifiche ma anche umanistiche. Il 30% ricerca collaboratori con formazione tecnica o laureati in area tecnico-scientifica, il 15% nell’ambito del marketing e comunicazione, l’11% sulla web communication e per il 5% esperti in ambito economico – finanziario.Ma non solo, le imprese stanno investendo sulle competenze interne per crescere, sono oltre 4.200 le ore di formazione finanziata erogate, tra queste il 23% delle PMI punta su marketing e strategia d’impresa, oltre il 30% sulle lingue. E’ evidente una tensione allo sviluppo dei mercati esteri e alla strategia di crescita.Quindi, quali sono le aree su cui stanno puntando? UE (24%, in particolare Germania, UK e Spagna); Nafta (16%, in particolare USA); Asia (13%); Africa (12%); Bacino Mediterraneo e Medio Oriente (11%, in particolare Iran); Estremo Oriente e Sud Est asiatico (10.5%); Mercosur (9.5%); Australia/Nuova Zelanda (4%).Galassi, concludendo l'intervento sull'anno che si sta per chiudere, ha esortato tutti a non fermarsi all’aumento dell’1,7% del PIL di questo ultimo trimestre. "L'Italia deve battersi per riacquisire la leadership che spetta al secondo paese manifatturiero europeo, che produce e crea ricchezza. Deve, finalmente, essere varata una politica industriale che consenta di competere con gli altri paesi ad armi pari".