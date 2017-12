Leonardo incolore in Borsa dopo OK elicottero e CdM

Leonardo

(Teleborsa) -che oggi è sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente attorno a 9,91 euro. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza con prima resistenza vista a quota 9,97, mentre l'area di supporto più immediata è stimata a 9,87.La società ha annunciato stamattina di aver ottenuto la certificazione EASA (European Aviation Safety Agency - EASA) per l’elicottero AW109 Trekker . Le consegne saranno avviate nel primo trimestre del 2018.Il risultato segna l’ingresso sul mercato del più modernosviluppato da Leonardo. In particolare Leonardo potrà soddisfare la crescente domanda per un prodotto in grado di offrire grandi capacità operative, versatilità e costo/efficacia per compiti di pubblica utilità.Scarsa reazione anche al via libera da parte del governo italiano alla partecipazione indetta dalla United States Air Force, per la quale si è deciso di non esercitare il golden power in relazione al trattamento di dati sensibili.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)