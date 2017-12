Poco mossa la borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ila 24.772,47 punti. Si muove intorno alla parità anche l', che continua la giornata a 2.681,77 punti. Senza direzione il, come l'S&P 100., con la fiducia dei consumatori scivolata più delle attese mentre segnali positivi giungono dall'immobiliare Indietreggiano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Al top tra i(+0,86%),(+0,75%),(+0,72%) e(+0,71%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,24%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%. Riflessiva-0,06% dopo le vendite della vigilia per le deboli vendite degli iPhone Tra idel Nasdaq 100,(+2,24%),(+2,06%),(+1,34%) e(+1,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -3,40%. Pesante, che segna una discesa di ben 2,22 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,17%.