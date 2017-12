Saipem spicca il volo in scia al rally del greggio

(Teleborsa) -

Prepotente rialzo per il Saipem, che risulta il titolo migliore del paniere del FTSE MIB, con un forte incremento del 3,17% sui valori precedenti.



Il titolo viene galvanizzato dal rally del petrolio, che ha toccato i 60 dollari a New York sulla scia dello scoppio di un oleodotto in Libia. Il Light crude stamattina dà luogo a qualche piccolo realizzo a 59,63 dollari (-0,6%), mentre il Brent si assesta a 66,4 dollari.



Il gruppo di ingegneria petrolifera viene poi galvanizzato dai nuovi contratti annunciati la scorsa settimana in Angola e Golfo del Messico, oltre che dalle novità in tema di M&A arrivate dagli USA.

La tendenza di breve di Saipem è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,788. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,972.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)