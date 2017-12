Scuola, la Manovra è "un'occasione mancata" per sanare le deficienze

(Teleborsa) - Da Palazzo Madama è arrivato sabato il via libera al testo definitivo della Legge di Bilancio 2018 . Per la scuola però le risorse appaiono ai sindacati sempre scarse., commenta il sindacato della scuola, che cita in proposito ildedicato alla, utili per mobilità e immissioni in ruolo. A fronte delle circa 18mila cattedre finanziate per i prossimi anni,: i 60 milioni in più raschiati negli ultimi giorni serviranno per la costituzione di un fondo per la valorizzazione del merito. "Come dire: poco e solo per pochi", sottolinea il sindacato.Male anche la bocciatura del doppio emendamento per l’ammissione dei ricorrenti 2011 e 2015 alSul fronteviene superato ilper la sostituzione di assistenti tecnici e amministrativi, introdotto dalla legge 190/2014, madi assenza. Non cambia nulla, invece, sul versante dei, per i quali il.(Direttore dei servizi Generali e Amministrativi o capo segreteria).Unica nota positiva, secondo il sindacato,fino al limite aggiuntivo del 10% dei vincitori, che impediva agli idonei collocati oltre tale limite di poter ottenere la nomina in ruolo.Prorogata di un anno, inoltre, la validità delle Graduatorie di Merito del Concorso 2016., commenta il leader del sindacato, aggiungendo "in questi mesi abbiamo più volte sentito la Ministra Fedeli parlare della necessità di valorizzare la professione docente, addirittura raddoppiando gli stipendi. Constatiamo con amarezza che la realtà è un’altra, fatta com'è solo di".