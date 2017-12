Tokyo chiude sotto il segno dell'incertezza

Apple

(Teleborsa) -chiude la giornata senza colore con l’indiceche ha guadagnato lo 0,08%. Stessa intonazione per il più ampio paniere Topix che sale dello 0,07%.Gli investitori rimangono incerti in seguito alla debolezza della borsa di Wall Street che ha risentito del calo didopo le voci secondo cui il gruppo californiano sta vivendo una domanda debole del suo iPhone X.Dal fronte macro, buone notizie per il mercato del lavoro con il tasso di disoccupazione di novembre che è sceso al 2,7% a livelli che non si vedevano dal 1993.Segno meno per(-0,02%) e(-0,70%), dopo che il Paese ha visto la crescita degli utili industriali rallentare bruscamente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza dello 0,50%, Taiwan guadagna lo 0,62%. Sulla stessa linea(+0,37%). Frazionali i rialzi di Kuala Lumpur che avanza dello 0,50% e Bangkok +0,39%.