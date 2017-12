A2A e ACSM AGAM, validità lettera di intenti prorogata al 31 gennaio 2018

ACSM-AGAM

A2A

(Teleborsa) - Con riferimento al percorso di partnership industriale e societaria tra, ASPEM, LARIO RETI HOLDING, AEVV esi rende noto che, nel corso di questo mese si sono tenuti i preannunciati passaggi preliminari per l’adozione delle delibere di indirizzo in molti dei Consigli Comunali interessati.Tra questi si sono già pronunciatiAtteso che per alcuni Consigli Comunali la già programmata calendarizzazione non ha consentito di completare il passaggio entro il 31 dicembre e considerate altresì le festività, lee in ogni caso fino all'adozione di un accordo vincolante tra le parti.