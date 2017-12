Banco BPM supera ampiamente target patrimonializzazione fissati dalla BCE

Banco BPM

(Teleborsa) -è stata informata dalla BCE di aver, nel corso del processo annuale di(Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall’a partire dai dati al 31 marzo 2017 della nuova banca, la BCE ha determinato per il 2018 i seguentisu base consolidata:, secondo i criteri transitori in vigore per il 2018,, secondo i criteri transitori in vigore per il 2018.Al, pur non includendo nessuna delle operazioni straordinarie in via di perfezionamento, il, registrando rispettivamente i seguenti coefficienti patrimoniali effettivi:, secondo i criteri transitori in vigore per il 2017,, secondo i criteri transitori in vigore per il 2017.Tenendo invece conto delle rilevantiderivanti dalla riorganizzazione degli ambiti bancassurance e asset management, isalirebbero rispettivamente a:, secondo i criteri transitori in vigore (12,23% in ottica fully phased),, secondo i criteri transitori in vigore (14,89% in ottica fully phased).Tutti i requisiti transitori sopra indicati(interamente in termini di CET 1 Capital, in crescita di 10pb rispetto al requisito precedentemente assegnato) e la riserva di conservazione del capitale pari all’1,875% (1,25% nel 2017, in crescita di 62,5pb per la graduale applicazione del regime transitorio previsto per tutto il sistema bancario).Va ricordato che su comunicazione della Banca d'Italia, l'Autorità ha anche identificato il gruppo bancario Banco BPM come(Other Systemically Important Institution) autorizzata in Italia per il 2018; a tale riguardo si precisa che, mentre è richiesto a Banco BPM il graduale raggiungimento di una riserva pari allo 0,25% con incrementi lineari a partire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022.