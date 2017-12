Mattarella verso lo scioglimento delle Camere stasera 28 dicembre

(Teleborsa) -. Il Premierè salito al Colle per incontrare il Presidente della RepubblicaIl Capo dello Stato, dopo aver visto in via ufficiosa, il Premier, riceverà nel pomeriggio, Presidenti rispettivamente diPoi l'iter verso lo scioglimento del Parlamento continuerà con un decreto che sarà contro-firmato dal Presidente del Consiglio che prima delprevisto per questa sera 28 dicembre farà di nuovo il suo ingresso al Colle.8."E' stata una legislatura fruttuosa", ha dichiarato ilin occasione della conferenza stampa di fine anno