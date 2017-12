RFI, Linea Napoli - Caserta: addio passaggi a livello

(Teleborsa) - Niente più passaggi a livello sulla linea. Eliminati gli ultimi due nel territorio del, posti tra via Airola e i Regi Lagni., al loro posto, da, due sottovia - uno dei quali, al km 107+797, inaugurato oggi - e una nuova viabilità.I sottopassi,che consente il passaggio dei veicoli a doppio senso di marcia su due corsie.Inoltre, in via Lucania, sono stati realizzati due nuovi marciapiedi ed è stata allargata la carreggiata per un tratto di circa 500 metri.Le opere non solo innalzano gli standard di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria, ma contribuiscono anche a migliorare la viabilità stradale in previsione dei futuri sviluppi di traffico nell'area., comprensivi di contributi comunali, per l'eliminazione definitiva di 4 passaggi a livello (uno nel comune di Succivo) e la realizzazione delle opere viarie alternative.