UBI: ben al di sopra dei target di patrimonializzazione richiesti dalla BCE

UBI Banca

(Teleborsa) -, nel corso del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale ().Laha stabilito che, per il 2018, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:pari all'8,625% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e(1,875%)pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell’1,875%, si perviene a un requisito minimo in termini diI requisiti per il 2018 tengono anche conto dell’inclusione delle 3 Banche acquisite nel maggio 2017.Al 30 settembre 2017, con unin dell’11,65% e fully loaded del 11,54% e un Total Capital Ratio phased in del 14,32% e fully loaded del 14,20%, il Gruppo si posiziona ben al di sopra dei requisiti minimi richiesti.