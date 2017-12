A Natale siamo tutti più buoni (anche l'Agenzia delle Entrate): sospeso invio delle cartelle sotto le feste

(Teleborsa) -Persino l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha deciso di sospendere l'invio delle cartelle durante le festività.era prevista la spedizione di circache invece resteranno", ad eccezione di poche migliaia di casi cosiddetti inderogabili che saranno comunque notificati, per la maggior parte con la pec (posta elettronica certificata).Il provvedimento, messo in atto dagli uffici dell'ente di riscossione su indicazione del presidente Ernesto Maria Ruffini, ha l'obiettivo di non creare inutili disagi durante le festività natalizie evitando il recapito di richieste di pagamento in questo periodo particolare dell'anno.- Veniamo al dettaglio dei numeri dell'operazione "zero cartelle". Nelle due settimane tra Natale e la Befana sarà sospesa la notifica di 305.408 atti, mentre quelli che saranno inviati, perché inderogabili, sono poco più di 14 mila.- In generale, per evitare sorprese, i contribuenti possono utilizzare i servizi di Agenzia delle Entrate-Riscossione, alternativi allo sportello, che consentono di, di essere avvisati prima dell'arrivo di una cartella oppure di verificare direttamente dal proprio pc, smartphone e tablet, o anche da uno sportello bancomat abilitato, l'esistenza di eventuali richieste di pagamento.- Inoltre, con il servizio "i contribuenti possono richiedere di ricevere messaggi sul cellulare o posta elettronica per essere informati dell'arrivo di una nuova cartella e se all'Agenzia delle entrate-Riscossione è stata affidata la riscossione di una somma a loro carico, ma anche per avere un promemoria di ciascuna delle rate della Definizione Agevolata (per chi ha aderito alla cosiddetta rottamazione delle cartelle), oppure per avere una segnalazione in caso di rischio di decadenza da un piano di rateizzazione in corso perchè non si è in regola con i relativi pagamenti.