(Teleborsa) - "Anno nuovo, vita nuova", recita il famoso detto che per l'occasione potrebbe essere cambiato in "Anno nuovo, nuovi rincari".Secondo l’O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2018 è prevista una vera e propria stangata per le famiglie italiane, che vedranno volatilizzarsi circa 1000 euro in più rispetto allo scorso anno per le utenze e i servizi.La stangata di prezzi e tariffe per il 2018, per una famiglia media, sarà pari a(rispetto ai 783,10 euro inizialmente previsti), alla luce anche dei forti aumenti dell’energia elettrica e del gas annunciati oggi 29 dicembre 2017. In questo quadro giocano un ruolo fondamentale l’incremento delle quotazioni petrolifere (che spinge verso l’alto i costi di trasporti e prodotti per la casa), i forti rincari del gpl e dei costi energetici e soprattutto la grave siccità del periodo estivo, che provocherà notevoli rincari delle tariffe idriche.Da segnalare anche l’impenna dei costi bancari e della tariffa dei rifiuti.Come dimostrano i più recenti dati sulle condizioni delle famiglie, gran parte di esse non dispongono delle risorse economiche sufficienti a sostenere aumenti di questa portata: è quindi urgente e necessario che il Governo controlli e contrasti ogni aumento ingiustificato e che intervenga concretamente e tempestivamente per il rilanciare l'occupazione e per rimettere in moto l’intero sistema economico, dichiara l'Associazione a tutela dei consumatori.Scendendo nel dettaglio si prevede un rincaro per l'alimentazione di 163,7 euro (+1,70%), per l'assicurazione auto di 18,2 euro (+1,30%), per i costi bancari di 27,6 euro (+2,50%), per le tariffe autostradali di 40,2 euro (+3,20%), per i trasporti di 191 euro (+2,90%), per la TARI di 34 euro (+3%), per le tariffe di luce e gas di 93,84 euro (+5,15%), per la tariffa acqua di 24,2 euro (+5%), per le tariffe professionali-artigiani di 134 euro (+3%), per le tariffe postali di 14,4 euro (+2,80%), per i prodotti per la casa di 60,1 euro (+1,90%), per la scuola (mense e libri) di 96,8 euro (+0,80%), per i ticket sanitari di 41,7 euro (+1,70%).