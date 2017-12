Best Union Company, iscrizione atto fusione di Bookingshow Ticketinging

Best Union Company

(Teleborsa) -rende nota l'avvenuta iscrizione presso il, dell'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllataIn seguito all'avvenuta iscrizione, gli effetti della fusione ai fini civilistici decorrono dal 27 dicembre 2017. Ai fini fiscali e contabili, le operazioni di Bookingshow Ticketing saranno imputate al bilancio di Best Union Company dal 1° gennaio 2017.Inoltre in data 22 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di Best Union Company ha deliberato, previo parere del Collegio Sindacale, di nominare- quale Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari.