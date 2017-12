Borsa Milano, performance solida e record IPO nel 2017

FTSE MIB

Banco BPM

Avio

Unieuro

Banca Farmafactoring

Indel B

doBank

GIMA TT

Gamenet Group

Pirelli & C

Unicredit

(Teleborsa) -, che non solo ha messo a segno una+15,5%), che nulla ha da invidiare alle altre Euroborse, ma anche in termini diAll’interno del mercato azionariorispetto agli indici principali: l’indice FTSE Italia STAR registra infatti una crescita su base annua del 34,7%.Ed è stato unche segnano un record dal 2000:ed altre sette ammissioni di tipo diverso (spin off, fusioni ecc. come quelle dial suo debutto dopo l'integrazione e di "partorita" dal veicolo Space2 ).Fra le IPO dell'anno si segnalano., la più grande IPO per ammontare raccolto dell’Europa Continentale , che va sempre più assumendo la funzione di vetrina del made in Italy.A fine dicembre 2017 si contanosui mercati di Borsa Italiana. Nel dettaglio:(di cui 74 STAR), 3 su MIV e. In aggiunta, si contano 82 società su GEM (Global Equity Market), il mercato MTF che ospita titoli internazionali.di euro e circa 278 mila contratti. Complessivamente sono stati scambiati oltre 69,6 milioni i contratti e un controvalore di 624,6 miliardi di euro.: volumi in crescita del, con la media giornaliera degli scambi passata da 1,2 a 7,9 milioni di euro e del 314% con la media giornaliera dei contratti passata da 500 a oltre 2.200., con un totale di oltre 74 miliardi di euro,con 4,5 milioni di contratti.