Ericsson: al MISE ripreso il confronto tra azienda e sindacati

(Teleborsa) - La ristrutturazione che interessa la multinazionale delle TLC può essere gestita solo con il confronto tra le parti”. Così il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda nel corso dell’incontro odierno alIl Ministroha incontrato ieri 28 dicembre aluna delegazione diguidata dall' A.D.i ed i rappresentanti generali delle organizzazioni sindacali di categoriaNel corso dell’incontroche opera nel settore dei prodotti e dei servizi per le TLC.Il Ministro Calenda, nell'esprimere preoccupazione per le conseguenze occupazionali del piano, ha sollecitato le parti ad avviare da subito il confronto di merito, per ricercare soluzioni che evitino licenziamenti, individuando nuove opportunità professionali utilizzando, se necessario, anche gli ammortizzatori sociali disponibili."Il mondo delle; noi dobbiamo evitare che questo porti alla dispersione del patrimonio di professionalità presente in Italia. E' un problema che deve interessare tutti; anche chi entra per la prima volta nel nostro mercato" ha concluso il Ministro.Come richiesto dal Ministro, le parti si incontreranno già dalle prossime ore per avviare il confronto di merito e trovare rapidamente un accordo per la gestione del difficile processo di riorganizzazione illustrato oggi da Ericsson.