Fisco, secondo studio Unimpresa le più tartassate sono Roma, Torino e Napoli

(Teleborsa) -, ma sul podio salgono senz'altroche sono le cittàd'Italia. Le altre quattro sono Genova, Bologna, Ancona e Campobasso. Tutte queste città hanno ricevuto più di "tre punti".Seguono nella classifica con "due punti" Firenze, Palermo, Perugia, Bari, Potenza, Trieste e Catanzaro e su un gradino più in basso con "un punto" Milano, Cagliari, L’Aquila, Aosta, Trento e Bolzano., unica città che non risulta mai tra quelle con aliquote elevate: : nel capoluogo della regione Veneto fisco leggero perché si paga il 3,90% di Irap, il 2,03% di addizionali Irpef (1,23% regionale e 0,80% comunale), lo 0,81% di Imu e lo 0,29% di Tasi.E' quanto emerge da uno studio realizzato dal Centro studi di. L’analisi dell’associazione, basata su dati dell’Agenzia delle Entrate, della Corte dei conti e del Dipartimento Finanze, prende in considerazione le aliquote(definite dalle regioni), il totale delle addizionali(regioni e comuni), l’e laattribuiti alle città e alle relative regioni che applicano aliquote particolarmente elevate nei quattro principali tributi pagati anche su base territoriale."Ci sono troppe differenze a livello territoriale per quanto riguarda il prelievo fiscale e si tratta di differenze che non aiutano la ripresa così come gli investimenti delle imprese. Serve un ragionamento complessivo, che il governo dovrà fare quando, auspichiamo al più presto, vorrà lavorare a una serie riforma tributaria che deve essere organica”, dichiara il vicepresidente di Unimpresa,, commentando i dati della ricerca.