Goldman Sachs scivola sull'annuncio di maggiori oneri nel 4° trimestre

(Teleborsa) -

Giornata fiacca per la Goldman Sachs, che tratta in ribasso dello 0,96%, dopo aver preventivato che gli utili dle 4° trimestre saranno condizionati da oneri non ricorrenti per 5 miliardi di dollari.



La banca d'affari americana, in una comunicazione inviata alla SEC (Consob americana), ha detto che questi maggiori oneri sono collegati alla riforma fiscale di Trump ed alle tasse sul rientro dei capitali dall'estero.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 255,6 dollari USA. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 252,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 251,4.

