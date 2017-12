Italia, accelerano i prezzi alla produzione di novembre

(Teleborsa) - Accelerano i prezzi alla produzione.A novembre, informa l'I prezzi alla produzione dell'industria aumentano,, si registrano incrementi dello 0,1% – in termini congiunturali – e del 2% rispetto a novembre 2016., si rileva un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente (0,2% per l’area euro e dello 0,3% per quella non euro). In termini tendenziali si registra una crescita dell’1,7% (+2,1% per l’area euro e +1,4% per quella non euro)., sia sul mercato interno sia sul mercato estero, èe prodotti petroliferi raffinati, con una crescita rispettivamente del 10,9% e del 17,1%. Nel terzo trimestre 2017 l’indice totale dei prezzi alla produzione dei servizi aumenta dello 0,2% nei confronti del trimestre precedente e dell’1,0% su base annua.(+15,7%) e la movimentazione merci (+3,8%). Le(-2,9%), per il trasporto di merci su strada e il magazzinaggio e custodia (entrambi -2,3%).