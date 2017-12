La Borsa di New York galleggia a cavallo della parità al giro di boa

Dow Jones

