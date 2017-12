Milano zavorra gli altri Listini europei che chiudono in rosso

S&P-500

(Teleborsa) -, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima ormai festivo, bassissimi scambi e operatività di stampo prevalentemente tecnico. Nel frattempo, a Wall Street, losi muove vicino alla parità.Giornata caratterizzata da, fatta eccezione per i dati sull'inflazione in Spagna , dopo che ieri si è conclusa la XVII legislatura con l'atto dipromulgato dal Presidente della Repubblica. Ilha poi approvato il decreto di indizione della data delle elezioni il 4 marzo 2018 L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,57%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,58%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,57%.Torna a salire lo, attestandosi a 158 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,00%.hanno chiuso in anticipo, con una flessione dello 0,48%, e, che ha messo a segno un incremento dello 0,85%. Conclusione in rosso per, che riporta un decremento dello 0,50%., con ilche lascia sul parterre l'1,21%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 24.192 punti, ritracciando dell'1,16%. In ribasso il(-0,93%), come il FTSE Italia Star (-1,0%).Da rilevare comunque che, avendo archiviato il 2017 con unsull'indice a maggiore capitalizzazione.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,56 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,47 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 164.418, rispetto ai 171.821 precedenti.Tra i 228 titoli trattati, 157 hanno chiuso in ribasso, mentre 63 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 8 titoli.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,74%),(-1,33%) e(-1,28%).Affondano o perdono terreno. I più forti ribassi si sono verificati sui bancari come, che ha archiviato la seduta a -2,73%, ed, che mostra una caduta del 2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%, mentre si rincorrono voci sulla successione Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,45%),(+1,13%),(+0,89%) e(+0,67%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,57%.Affonda, con un ribasso del 2,28%.Crolla, con una flessione del 2,02%.