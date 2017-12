Ministero dell'Economia ripartisce fondi anti usura per famiglie e imprese

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Economia e delle FinanzeLa cifra è stata erogata dal Fondo di prevenzione dell’usura a(ovvero consorzi di imprese) eche potranno cosi fornire garanzie per prestiti a imprese e famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda degli usurai., prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito. In base ai meccanismo stabilito dalla legge antiusura,(pari a 18,9 milioni di euro), mentre(circa 8,1 milioni di euro).Come negli anni scorsi, i contributi sono stati ripartiti sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto sia dell’indice del rischio usura presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente assegnatario, che dell’efficienza nella capacità di utilizzo dei fondi riscontrata in passato. Inoltre, considerate le difficoltà economiche in cui versano lequest’anno, si è stabilito di riconoscere unagli enti che operano in queste zone del Paese.Dal 1998, anno dell'emanazione dlela legge anti usura, sino ad oggi, tramite il Fondo, il Dipartimento del Tesoro del MEF hafinalizzati alla concessione di garanzie per 81.000 finanziamenti equivalenti a un importo complessivo di oltre 1,9 miliardi di euro.