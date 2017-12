Mise aumenta risorse per voucher internazionalizzazione

(Teleborsa) - In vista della pubblicazione dell’elenco delle imprese beneficiarie dei “ voucher per l’internazionalizzazione ”, previsto per oggi 29 dicembre 2017, il Ministro dello sviluppo economico (Mise)ha disposto un ulteriore finanziamento della misura.Con questa decisione,. La decisione è una prima risposta al successo della misura, con oltre 5.000 domande presentate dalle imprese che desiderano avvalersi del voucher per usufruire di temporary export manager.Questa ulteriore iniezione di risorse consentirà di aumentare sensibilmente il numero dei soggetti beneficiari di una misura che gioca un ruolo rilevante per conseguire l’obiettivo di aumentare il numero di aziende italiane stabilmente esportatrici.