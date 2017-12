Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,48%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.673,61 punti. Poco sotto la parità il(-0,7%), come l'S&P 100 (-0,5%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,91%),(-0,73%) e(-0,70%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,75%) e(+0,52%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Altra i, si posizionano(+1,08%) e(+0,59%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,90%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%.scende dell'1,98%.Senza slancio, che negozia con un +0,01%.