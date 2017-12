Scuola, nel 2018 al via sperimentazione dei 4 anni in 100 Istituti superiori italiani

(Teleborsa) -, che parteciperanno ad una sperimentazione del corso di studi ridotto. Ilha appena pubblicato ladi secondo grado dove: da gennaio gli studenti potranno candidarsi al tour de force, in classe ed a casa.Sull’iniziativa, il sindacato della scuolacontinua ad avere più di una: l’operazione, infatti, potrebbe sottintendere l’obiettivo di tagliare un anno di corso di studio ee anche delle unità di personale Ata."Viene poi da chiedersi perché non si decida di anticipare la primaria a cinque anni di età, creando un anno ponte coi maestri di infanzia e primaria in compresenza, che permetterebbe di dare un adeguato supporto agli alunni nell’anno più difficile del loro percorso scolastico", commenta poi il sindacato, che aggiunge ", contrariamente a quanto originariamente previsto dal ministro Berlinguer."Stando così le cose, viene da chiedersi a cosa serva diplomarsi prima, se poi il tasso di dispersione scolastica rimane elevato e le iscrizioni all'università sono drasticamente diminuite negli ultimi dieci anni", commenta il Presidente del sindacato,, chiedendo "se vogliamo davvero adeguarci all’Europa, dove comunque solo alcuni Paesi fanno uscire i loro studenti dalla scuola pubblica in coincidenza della maggiore età, perché allora si continuano ad ignorare le indicazioni della stessa Unione Europea sulla non discriminazione del personale precario?""Lo stesso vale per gli stipendi dei docenti italiani rispetto a quelli dei colleghi europei che ora il Governo vuole incrementare con aumenti miseria. - aggiunge - Per non parlare delle ore di lavoro settimanali di lezione dei docenti in Europa, mediamente più basse di quelle svolte dai nostri"."Al nuovo Governo spetterà fornire un’adeguata risposta: capire se la strada da percorrere è quella delle sperimentazioni che non portano lontano oppure rispettare finalmente le buone norme approvate da Bruxelles”, conclude il sindacalista.