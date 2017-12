SMRE approva emisisone seconda tranche prestito convertibile

SMRE

(Teleborsa) -comunica che è stata inviata ad Atlas Special Opportunities la richiesta per la seconda tranche del relativo prestito obbligazionario convertibile.Il Consiglio di Amministrazione di SMRE, nell’ambito dell’accordo di investimento stipulato dalla Società con Atlas Special Opportunities ha approvato l’emissione della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 luglio 2017, per un totale di 3.000 obbligazioni convertibili in azioni ed un importo complessivo di 3 milioni di euro.Attraverso il Contratto Atlas Special Opportunities si è impegnata a sottoscrivere in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 1.000 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore totale pari a 10 milioni di euro..