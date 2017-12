Wall Street parte in punta di piedi

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo aver offerto qualche segnale di forza in più nel circuito pre market . Nell'ultima seduta dell'anno, in mancanza di dati macro ed altri spunti di rilievo,, (+29% sul Nasdaq +20% sul S&P 500 +26% sul Dow Jones):gli indici americani quest'anno hanno, infatti, aggiornato ripetutamente i record storici complice la robusta ripresa economica e la politica accomodante della Fed, che ha fatto proliferare gli utili societari e spinto i mercati.Alla borsa di New York, l'indicesegna un +0,06% e loconsolida a 2.688,63 punti. Pressoché invariato il(-0,07%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,62%).Fra i peggiori di oggi si segnala, che apre la seduta con -0,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.(+0,74%),(+0,63%),(+0,56%) e(+0,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,47%,, con un decremento dell'1,17%, e, che soffre un calo dell'1,12%.