All'Aeroporto di Bergamo la campagna informativa sulle specie aliene

(Teleborsa) - A partire dal 3 gennaio 2018 il Gruppo Carabinieri Forestali di Bergamo, in collaborazione con personale del Servizio Fitosanitario di ERSAF Lombardia, avvierà una, con l’obiettivo diL’azione, si legge in una nota, rientra nel, che vede capoprogetto la Regione Lombardia e la collaborazione degli Enti aeroportuali, ed è basata sulla compilazione assistita di un questionario, redatto in forma anonima, sulle conoscenze della biodiversità e sui rischi di introduzione di specie alloctone.Lainformativa è stata programmata. La Regione Lombardia, capofila dell’azione sperimentale per la conservazione della biodiversità in Lombardia realizzata nell'ambito del progetto integrato LIFE GESTIRE 2020, ha scelto volutamente l’Aeroporto di Milano Bergamo per avviare ilLo svolgimento della fase pilota del progetto riconosce l’importanza assunta dallo scalo bergamasco nel panorama trasporto aereo, con gli oltre 12 milioni di passeggeri annui, oltre che come frontiera e aerostazione di transito.