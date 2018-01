Benassi Infrastrucures, nel 2017 il fatturato raggiunge 13 milioni di euro

ENI

(Teleborsa) - Illeader nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha archiviato l'esercizio 2017 con una percentuale di, raggiungendo undi euro.L'assunzione di alcuni giovani tecnici specializzati, ha portato a, a cuiche si alternano nei cantieri in Italia e all'estero.e costante negli ultimi anni anche lanelle tre divisioni (opere infrastrutturali, riabilitazione condotte, servizi ambientali) attestandosi, pari ad oltre il 7% del fatturato complessivo., pubbliche amministrazioni, aziende municipalizzate italiane ed estere e multinazionali, tra cuiper cui si occupa della manutenzione delle reti sotterranee di trasporto del petrolio e della manutenzione interna ai depositi."Un portafogli lavori significativo, sostenuto da nuovi investimenti in personale, formazione e tecnologie, lasciano" - commenta Simone Benassi -. "– aggiunge Pietro Benassi fondatore dell’azienda reggiana e titolare insieme al figlio Simone – se continueremo a crescere insieme ai nostri collaboratori con i quali siamo riusciti a costruire una struttura altamente qualificata, snella e veloce, in grado di affiancare i clienti dallo studio progettuale dell’intervento sino al collaudo finale, risolvendo anche le emergenze in tempi record: questo è uno dei nostri punti di forza per rimanere saldamente sul mercato".