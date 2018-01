Borse europee in rosso. Milano giù con gli automotive

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si intonano al buonumore delle Borse asiatiche Dopo un avvio incerto i mercato del Vecchio Continente hanno, zavorrati dallaNon ha aiutato la nuova fiammata dell'euro , volato ai massimi dal 2014 sul dollaro grazie alla positiva lettura del PMI manifatturiero in Eurozona e alle attese per il tapering che partirà dal questo mese di gennaio In questo momento l'viaggia a 1,207, mentre tra le commodities l'sale a 1.311,5 dollari l'oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) ritraccia a 60,26 dollari per barile dopo la fiammata di inizio anno Balza in alto lo, posizionandosi 107 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,52%.lascia sul parterre lo 0,70%,lo 0,49% mentrecede mezzo punto percentuale.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,9%) e si attesta su 21.656 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da, in essere dal dal 22 dicembre; sulla stessa linea, ilperde lo 0,86%, continuando la seduta a 23.984 punti. Poco sotto la parità il(-0,6%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,35%),(-1,99%) e(-1,63%)., compresache azzera i guadagni dopo essere stata una delle poche azioni in buon rialzo.Tra i titoli più colpiti dalle vendite-3,95%,-2,55% eC'è attesa per i numeri sulle immatricolazioni di auto in Italia che saranno diffusi a mercati chiusi.Tra le azioni italiane avola(+2,79%) su rumors secondo cui la società starebbe studiando un'aggregazione con due competitor francesi Bene anche(+1,68%),(+1,23%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-3,19%,-2,52%,-2,29.